В Дзержинском проведут капремонт шести центральных тепловых пунктов

20 мая 2026, 17:59

Владимир Волков (в центре) (Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы)

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков встретился с жителями Дзержинского в формате выездной администрации. Общение прошло в лицее №3 имени Главного маршала авиации А.Е. Голованова, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва в Дзержинском в этом году начнётся капремонт шести центральных тепловых пунктов: ЦТП-27 и ЦТП-5 на ул. Лесной, ЦТП-Центральной бойлерной на ул. ак. Жукова, д. 29а, ЦТП-2 на ул. Лермонтова, ЦТП-6 на ул. Томилинской и ЦТП-24 на ул. Угрешской.



Помимо этого, запланирован капитальный ремонт магистральных веток и отходящих от них тепловых сетей. Будет проведено обновление водозаборных узлов и очистных сооружений.

«Жители задали вопросы текущего содержания жилого фонда, работы управляющих компаний и другие важные темы. Дорогие дзержинцы, благодарю вас за конструктивный диалог и прошу дать обратную связь по итогам встречи», – сказал Волков.