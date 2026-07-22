Капремонт начальной школы №6 в Наро-Фоминске завершат до 1 сентября

22 июля 2026, 12:43

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Здание начальной школы №6, построенное в Наро-Фоминске 61 год назад, капитально ремонтируют. Завершить работы должны до начала учебного года. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.





Ход ремонта проверил глава городского округа Роман Шамнэ. Он отметил, что всё идёт в соответствии с графиком.





«Сейчас завершается отделка верхних этажей и спортзала. Фасад основного корпуса практически готов, а его окончательный внешний вид уже согласован — он будет выполнен в современном и стильном ключе. Пространства станут более функциональными и светлыми. Параллельно ведётся согласование дизайна интерьеров, проекта благоустройства прилегающей территории и обустройства спортивного ядра», — рассказал Шамнэ.