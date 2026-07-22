В Подмосковье открылась региональная площадка Медиацентра Росмолодёжи

22 июля 2026, 10:14

оригинал Фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области

Площадка Медиацентра Росмолодёжи открылась в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Там будут заниматься журналисты и блогеры в возрасте от 14 до 35 лет, стремящиеся развиваться в медиасфере.





Открытие состоялось на XII Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов».





«В каждом подмосковном муниципалитете есть молодые люди, которые интересуются блогингом, журналистикой, медиа, созданием контента самых разных форматов. На сегодняшний день наше медиасообщество уже объединяет более 120 человек. Именно они формируют информационное пространство для молодежи нашего региона. И наша задача — создать все условия для развития их потенциала», — сказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

«Молодые медиаспециалисты — настоящие проводники смыслов, ведь через свои медиаматериалы продвигают важные ценности, идею единства и командной работы, транслируют разным аудиториям возможности, созданные в России по решениям главы государства. Региональные площадки Медиацентра дают ребятам возможность объединяться в команды, перенимать опыт друг друга, обретать наставников. И мы рады, что в эту работу включится молодёжь Московской области», — заявила Кузнецова.