Капремонт Наро-Фоминской школы для детей с ОВЗ завершат к 1 сентября

10 июня 2026, 13:33

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание Наро-Фоминской школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, расположенное по адресу: улица Калинина, дом №15а, капитально ремонтируют. Завершить работы должны до начала учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





В настоящее время работы выполнены на 70%.





«Сейчас на объекте ремонтируют фасад и кровлю, монтируют инженерные коммуникации и занимаются отделкой помещений», — говорится в сообщении.