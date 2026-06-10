Капремонт Наро-Фоминской школы для детей с ОВЗ завершат к 1 сентября
Здание Наро-Фоминской школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, расположенное по адресу: улица Калинина, дом №15а, капитально ремонтируют. Завершить работы должны до начала учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
В настоящее время работы выполнены на 70%.
«Сейчас на объекте ремонтируют фасад и кровлю, монтируют инженерные коммуникации и занимаются отделкой помещений», — говорится в сообщении.В рамках капремонта, который проводится за счёт областного бюджета по программе развития социальной инфраструктуры, здание обновят снаружи и изнутри. Кроме того, там установят системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, поставят новое оборудование и мебель, а прилегающую территорию благоустроят.