В Серпухове начали сносить 109-летний жилой дом

10 июня 2026, 13:08

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный кирпичный дом с двумя коммунальными квартирами, построенный в 1917 году, сносят в Серпухове. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом расположен по адресу: Калужская улица, 5б. Его общая площадь составляет около 200 квадратных метров. Обследование показало, что здание непригодно к дальнейшей эксплуатации и не подлежит восстановлению.





«Постройку признали аварийной. Жильцов оттуда расселили, а дом внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.