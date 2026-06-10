В Серпухове начали сносить 109-летний жилой дом
Двухэтажный кирпичный дом с двумя коммунальными квартирами, построенный в 1917 году, сносят в Серпухове. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Дом расположен по адресу: Калужская улица, 5б. Его общая площадь составляет около 200 квадратных метров. Обследование показало, что здание непригодно к дальнейшей эксплуатации и не подлежит восстановлению.
«Постройку признали аварийной. Жильцов оттуда расселили, а дом внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Завершить снос и расчистку территории от строительного мусора планируют до конца июня.
Всего на территории округа Серпухов выявили более 260 аварийных зданий, недостроев и самостроев. К настоящему моменту 182 проблемных объекта снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.