Горячая линия главврача с начала года приняла 145 000 звонков жителей Подмосковья

10 июня 2026, 12:41

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области пациенты могут задать вопросы и уточнить информацию о своей медицинской организации, позвонив на горячую линию главного врача. С начала года обработано более 145 000 таких вызовов, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





По телефону можно узнать график приёма специалистов, порядок записи на исследования, оставить отзывы и предложения о работе медицинской организации.

«Благодаря этому каналу связи пациенты оперативно получают необходимую информацию, а руководство медучреждений – возможность реагировать на актуальные вопросы жителей. С начала года на горячей линии главного врача обработано уже более 145 000 звонков», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.