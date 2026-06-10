Горячая линия главврача с начала года приняла 145 000 звонков жителей Подмосковья
В Московской области пациенты могут задать вопросы и уточнить информацию о своей медицинской организации, позвонив на горячую линию главного врача. С начала года обработано более 145 000 таких вызовов, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
По телефону можно узнать график приёма специалистов, порядок записи на исследования, оставить отзывы и предложения о работе медицинской организации.
«Благодаря этому каналу связи пациенты оперативно получают необходимую информацию, а руководство медучреждений – возможность реагировать на актуальные вопросы жителей. С начала года на горячей линии главного врача обработано уже более 145 000 звонков», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Звонить на горячую линию можно по телефону 8 (498) 602-03-59 по рабочим дням с 9 до 18 часов. После ответа оператора нужно набрать добавочный номер, который соответствует определённой медицинской организации. Узнать его можно на сайтах медицинских организаций и на информационных плакатах в поликлиниках.