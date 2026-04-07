В Подмосковье подготовили более 12 тысяч сезонных рабочих мест для подростков
Свыше 12 тысяч временных рабочих мест предложит подросткам этим летом 161 подмосковное предприятие. Об этом рассказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Ребята смогут поработать курьерами, аниматорами, сотрудниками ПВЗ, помощниками вожатых и рабочими по благоустройству.
«По состоянию на конец марта 161 предприятие заключило договоры с Кадровым центром Московской области на более 12 тысяч рабочих мест для несовершеннлетних. (…) В прошлом году на временную работу на 536 подмосковных предприятиях устроились свыше 20 тысяч подростков», — отметил Голубев.В свою очередь детский омбудсмен региона Ксения Мишонова отметила, что родителям вместе с детьми стоит внимательно изучить трудовой договор и продумать безопасный маршрут до места работы.