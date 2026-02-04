Строительная готовность детсада в мытищинском ЖК «Шолохово» достигла 67%
Детский сад на 120 мест со специальной площадкой для изучения правил дорожного движения строят на территории жилого комплекса «Шолохово» рядом с одноименной деревней городского округа Мытищи. В настоящее время объект готов на 67%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Строительство началось в августе 2023 года. Завершить его планируют в третьем квартале текущего года.
«Общая площадь детсада составляет более двух тысяч квадратных метров. В здании оборудуют шесть групповых помещений со своими игровыми, спальнями, санузлами и раздевалками, зал для занятий музыкой и физкультурой, кабинет психолога и пищеблок», — говорится в сообщении.На прилегающей территории, помимо площадки для изучения ПДД, оборудуют шесть зон для прогулок с теневыми навесами, спортплощадку и место для санок и колясок.