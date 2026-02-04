В Подольске снесли аварийный дом на 18 квартир

04 февраля 2026, 10:49

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный блочный дом на 18 квартир, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице Циолковского в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом построили в 1958 году, его общая площадь составляла свыше 670 квадратных метров.





«Со временем здание обветшало. Обследование показало, что оно непригодно для проживания. Квартиры расселили, а постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.