В Подольске снесли аварийный дом на 18 квартир
Двухэтажный блочный дом на 18 квартир, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице Циолковского в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Дом построили в 1958 году, его общая площадь составляла свыше 670 квадратных метров.
«Со временем здание обветшало. Обследование показало, что оно непригодно для проживания. Квартиры расселили, а постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.В прошлом месяце дом снесли. В настоящее время участок, который он занимал, очищен от строительного мусора. Администрация округа планирует ввести освободившуюся территорию в хозяйственный оборот.
Всего в Подольске выявили 407 аварийных зданий, недостроев и самостроев. Сейчас 311 из снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.