В Подмосковье упростили онлайн-запись в кружки и секции
Записаться в кружки и секции через портал госуслуг Московской области стало проще и удобнее благодаря новым опциям. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
О нововведениях рассказала глава министерства Надежда Куртяник.
«Подключена автоматическая проверка наличия свободных мест в группе и остатка средств на социальном сертификате. Она проводится при подаче заявления. Кроме того, теперь договор на обучение можно подписать в онлайн-режиме — в личном кабинете заявителя», — сказала Куртяник.Услуга «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств» размещается в блоке «Комплексные услуги», а также в разделе «Образование», подразделе «Допобразование». По одному заявлению можно записаться сразу на несколько программ.