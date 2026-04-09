С начала года в Подмосковье провели около 1,4 млн телемедицинских консультаций
Почти 1,4 онлайн-консультаций дали пациентам врачи Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
На телемедицинском приёме можно обсудить со специалистом результаты анализов и диспансеризации, ход лечения, продлить электронный рецепт на льготные лекарства и закрыть больничный.
«Онлайн-формат приёма позволяет получить консультацию, не выходят их дома. Такой вариант встречи с врачом доступен как для взрослых, так и для маленьких пациентов», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.На телемедицинскую консультацию можно записаться по телефону 122, через инфомат в поликлинике, областной портал госуслуг «Здоровье» или приложение «Добродел: Телемедицина», а также с помощью чат-бота Дениса в мессенджере МАХ.