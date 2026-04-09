С начала года в Подмосковье провели около 1,4 млн телемедицинских консультаций

09 апреля 2026, 10:33

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 1,4 онлайн-консультаций дали пациентам врачи Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





На телемедицинском приёме можно обсудить со специалистом результаты анализов и диспансеризации, ход лечения, продлить электронный рецепт на льготные лекарства и закрыть больничный.





«Онлайн-формат приёма позволяет получить консультацию, не выходят их дома. Такой вариант встречи с врачом доступен как для взрослых, так и для маленьких пациентов», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.