Капремонт поликлиники №1 в Королёве завершат в третьем квартале

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Работы по капитальному ремонту поликлиники №1 в подмосковном Королёве начались летом 2024 года, завершить обновление объекта и вновь открыть его для пациентов планируется в третьем квартале текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте отремонтировали кровлю, укрепили центральный вход и забетонировали плиты перекрытия, а также установили новые оконные блоки и отремонтировали фасад. В работах задействовано свыше 20 человек», — говорится в сообщении.Отмечается, что поликлиника №1 в Королёве была построена в 1956 году по проекту известного архитектора Любови Гулецкой. На отремонтированном фасаде здания рабочие сохранили все архитектурные элементы.
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Лев Каштанов