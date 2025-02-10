На ремонт подмосковных соцучреждений направят более 1,5 млрд рублей

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Капитальный ремонт проведут в этом году в 33 социальных учреждениях Московской области, на эти цели будет направлено более полутора миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
«В наших учреждениях социальные и реабилитационные услуги ежегодно получают свыше 200 тысяч жителей региона. В этом году мы предусмотрели в бюджете более 1,5 млрд рублей на капитальный ремонт и обновление наших учреждений», — сказал глава областного Минсоцразвития Андрей Кирюхин.В министерстве уточнили, что капитальный ремонт проведут в комплексных центрах социального обслуживания и реабилитации, пансионатах, семейных центрах, «добрых домах» и детских оздоровительных лагерях. Работы начнутся в ближайшие месяцы и должны быть завершены до конца года.
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Лев Каштанов