В Московской области подходит к концу капитальный ремонт Волоколамской больницы

В селе Осташёво Волоколамского городского округа, в микрорайоне 11А, подходит к завершению капитальный ремонт главного корпуса Волоколамской центральной районной больницы. Одним из важных этапов стала сборка каркаса лифтовой кабины, который обеспечит комфортную перевозку как маломобильных пациентов, так и тяжёлых больных, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.