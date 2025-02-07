В Московской области подходит к концу капитальный ремонт Волоколамской больницы

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области
В селе Осташёво Волоколамского городского округа, в микрорайоне 11А, подходит к завершению капитальный ремонт главного корпуса Волоколамской центральной районной больницы. Одним из важных этапов стала сборка каркаса лифтовой кабины, который обеспечит комфортную перевозку как маломобильных пациентов, так и тяжёлых больных, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
В рамках государственной программы Московской области активно ведутся работы на объекте, финансируемом из бюджета. Ремонт помещений поликлиники завершён, а корпус стационара готов к финальной отделке.
Строители уже установили системы водоснабжения, электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования и пожарной сигнализации, а также подготовили электрические щитки для подключения.
Однако самым интересным участником процесса стал кот, который стал настоящим талисманом стройки и помогает контролировать ход работ.
В настоящее время продолжается процесс вывоза крупногабаритного мусора, после чего планируется очистка помещений от пыли и установка необходимого оборудования, включая осветительные приборы, сантехнику и водонагреватели. Завершение работ на объекте запланировано на 2025 год.
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Строители уже установили системы водоснабжения, электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования и пожарной сигнализации, а также подготовили электрические щитки для подключения.
Однако самым интересным участником процесса стал кот, который стал настоящим талисманом стройки и помогает контролировать ход работ.
Фото: Министерство строительного комплекса Московской области
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Дайана Хусинова