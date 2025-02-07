В Подмосковье с начала года заработало восемь новых единиц тяжёлой медтехники

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Восемь единиц тяжёлой медицинской диагностической техники заработали в больницах и поликлиниках Московской области с начала 2025 года, это маммографы и рентген-аппараты, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Для повышения качества медицинской помощи, оказываемой населению, мы продолжаем оснащать наши медицинские учреждения современным оборудованием. С начала года в регионе заработали восемь единиц тяжелой техники. В частности, в Долгопрудненской больнице установили новый рентген-аппарат. На его закупку было направлено свыше 29 миллионов рублей», — отметил глава подмосковного Минздрава Максим Забелин.Отмечается, что современное медицинское оборудование в Московской области закупается в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.
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Лев Каштанов