Капремонт половины здания детской больницы в Люберцах завершат к декабрю
Расположенную в Люберцах детскую больницу, входящую в состав Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), капитально ремонтируют. О ходе работ рассказали в администрации муниципалитета.
В настоящее время завершён основной этап работ: строители проложили трубы для медицинских газов, установили новые двери, потолки и противопожарные системы.
«Закончить ремонт первой половины здания должны к декабрю текущего года», — говорится в сообщении.По завершении работ медучреждение оборудуют новой рентгеновской системой «С-дуга». При помощи этой техники можно будет проводить высокотехнологичные операции, и маленьких пациентов не придётся отправлять в другие медучреждения.
«Это принципиально новый подход в лечении детей. МОЦОМД в Люберцах переходит на столичный стандарт», — заявил глава округа Владимир Волков.Современное оборудование для больниц Московской области закупают по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва и в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».