Капремонт половины здания детской больницы в Люберцах завершат к декабрю

30 сентября 2026, 17:02

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Расположенную в Люберцах детскую больницу, входящую в состав Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), капитально ремонтируют. О ходе работ рассказали в администрации муниципалитета.





В настоящее время завершён основной этап работ: строители проложили трубы для медицинских газов, установили новые двери, потолки и противопожарные системы.





«Закончить ремонт первой половины здания должны к декабрю текущего года», — говорится в сообщении.

«Это принципиально новый подход в лечении детей. МОЦОМД в Люберцах переходит на столичный стандарт», — заявил глава округа Владимир Волков.