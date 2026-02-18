В Химках достроили «замороженный» на десять лет детский сад

18 февраля 2026, 11:07

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Масштабный недострой ликвидировали в химкинском микрорайоне Новогорск: оставленный незаконченным детский сад достроили в качестве воспитательно-образовательного центра. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Детский сад начали строить в 2015 году и «заморозили» на уровне готовности в 60%.

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры В 2024 году объект включили в областную госпрограмму по возведению и капремонту зданий социальной инфраструктуры, и работы возобновились.





«Детский сад, площадь которого по первоначальному проекту составляла 2,3 тыс. квадратных метров, превратился в воспитательно-образовательный центр общей площадью пять тысяч квадратных метров. Здание состоит из двух блоков: детсада на 170 воспитанников и младшей школы на 100 учеников», — говорится в сообщении.