В Химках достроили «замороженный» на десять лет детский сад
Масштабный недострой ликвидировали в химкинском микрорайоне Новогорск: оставленный незаконченным детский сад достроили в качестве воспитательно-образовательного центра. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Детский сад начали строить в 2015 году и «заморозили» на уровне готовности в 60%.
В 2024 году объект включили в областную госпрограмму по возведению и капремонту зданий социальной инфраструктуры, и работы возобновились.
«Детский сад, площадь которого по первоначальному проекту составляла 2,3 тыс. квадратных метров, превратился в воспитательно-образовательный центр общей площадью пять тысяч квадратных метров. Здание состоит из двух блоков: детсада на 170 воспитанников и младшей школы на 100 учеников», — говорится в сообщении.Новостройке выдали разрешение на ввод в эксплуатацию.