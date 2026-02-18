В Подмосковье в 2026 году проверят более 2 200 домов перед капремонтом

18 февраля 2026, 10:15

В 2026 году в Подмосковье запустят программу технического обследования многоквартирных домов, которые включили в краткосрочный план капитального ремонта на 2026–2028 годы. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.





Специалисты проверят более 2 200 домов. Они проведут инвентаризацию крыш, фасадов и внутридомовых коммуникаций. Особое внимание уделят домам 1950–1960-х годов постройки.



«В эту работу включено более 2,2 тысяч домов — нам предстоит провести инвентаризацию крыш, фасадов, внутридомовых коммуникаций. Акцент делаем на старом жилом фонде 1950-60-х годов. Сроки проведения ремонта той или иной системы в доме будут скорректированы в зависимости от заключения техобследователей. Один из эффектов в том, что каждый взнос граждан в Фонд капитального ремонта реализуется при таком нововведении максимально эффективно без лишних затрат», — пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.