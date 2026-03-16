Капремонт щёлковской школы №5 для детей с ОВЗ выполнили на четверть
Здание школы №5 для учеников с ограниченными возможностями здоровья, расположенное в Щёлкове по адресу: Заводская улица, строение 1Б, капитально ремонтируют. Сейчас готовность объекта составляет 25%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Ремонт ведётся по подмосковной госпрограмме за счёт бюджета региона.
«Сейчас на объекте кладут перегородки, монтируют электропроводку и слаботочную систему, устанавливают оконные блоки, занимаются фасадом и отделкой помещений. В работах заняты 30 человек», — говорится в сообщении.В рамках капремонта в здании обновят крышу, фасад и входные группы, заменят все инженерные сети, сантехнику, двери и окна, установят системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, а также благоустроят прилегающую территорию.
Все работы должны завершить до 1 сентября текущего года.