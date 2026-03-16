Регоператор Ногинского кластера закупил бункеры для крупногабаритных отходов

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Около 50 бункеров для крупногабаритных отходов закупил региональный оператор Ногинского кластера взамен пришедших в негодность. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.



Объём каждого нового бункера составляет восемь кубических метров.

«Основной причиной преждевременного износа ёмкостей для мусора является нарушение правил складирования. Бункеры предназначаются для сбора бытовой техники, мебели и прочих крупногабаритных отходов. Если же туда скидывать тяжёлый строительный мусор, может сломаться не только сама ёмкость, но и мусоровоз», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что в бункеры для крупногабаритного мусора запрещается выкидывать отходы от ремонта (цемент, плитку, шифер, утеплители и лакокрасочные материалы), медицинские отходы, автомобильные шины и отходы высокой степени химической опасности: ртутные градусники, аккумуляторы и батарейки. Нарушителей ждёт штраф.
Лев Каштанов

