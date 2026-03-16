Парки Подмосковья за неделю посетили более 1,7 млн человек

16 марта 2026, 16:31

оригинал Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Свыше 1,7 млн человек посетили парки Московской области на минувшей неделе. Это на 190 тысяч человек больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает пресс-служба подмосковного Минблагоустройства.





Больше всего гостей парки региона приняли в субботу, 14 марта. В этот день общее число посетителей составило около 360 тысяч.





«Самым популярным оказался Центральный парк в Долгопрудном. Он принял за неделю 52 тысячи гостей. Втрое место по этому показателю занял парк «Пехорка» в Балашихе с 51 тысячей посетителей, а третье — парк Мира в Мытищах с 41 тысячей гостей», — говорится в сообщении.