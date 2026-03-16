Парки Подмосковья за неделю посетили более 1,7 млн человек
Свыше 1,7 млн человек посетили парки Московской области на минувшей неделе. Это на 190 тысяч человек больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает пресс-служба подмосковного Минблагоустройства.
Больше всего гостей парки региона приняли в субботу, 14 марта. В этот день общее число посетителей составило около 360 тысяч.
«Самым популярным оказался Центральный парк в Долгопрудном. Он принял за неделю 52 тысячи гостей. Втрое место по этому показателю занял парк «Пехорка» в Балашихе с 51 тысячей посетителей, а третье — парк Мира в Мытищах с 41 тысячей гостей», — говорится в сообщении.В пятёрку самых посещаемых парков вошли также Центральный парк в Пушкинском округе (38 тысяч посетителей) и «Фабричный» парк в Истре (31 тысяча посетителей).