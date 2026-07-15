Капремонт щёлковской школы №5 для детей с ОВЗ завершат до конца лета

15 июля 2026, 17:33

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание школы №5 для детей с ограниченными возможностями здоровья, расположенное на Заводской улице в Щёлкове, капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта составляет 75%. Завершить работы должны до начала учебного года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Площадь здания составляет свыше 2 150 квадратных метров. Сейчас там заканчивают фасадные работы, монтируют инженерные коммуникации: системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и электроснабжения, а также занимаются чистовой отделкой помещений и благоустройством прилегающей территории.





«На площадке заняты 45 строителей и один инженерно‑технический специалист, используются две единицы техники», — отметил глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.