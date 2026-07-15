В поликлинике в Запрудне заработал современный УЗИ-аппарат
Аппарат для ультразвуковой диагностики экспертного класса получила поликлиника в посёлке Запрудня Талдомского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Стоимость медтехники составляет около 12 миллионов рублей. Аппарат оснащён пятью специализированными датчиками, крупным дисплеем и сенсорной панелью управления.
«Диагностические возможности поликлиники в Запрудне расширились с появлением нового многофункционального УЗИ-аппарата. Ранняя и точная диагностика поможет нашим врачам еще эффективнее выявлять патологии на самых ранних стадиях», — заявил заведующий Запрудненским подразделением Дубненской больницы Артем Запорожец.Медтехнику закупили по программе «Модернизация первичного звена» в рамках реализации национального проекта «Активная и продолжительная жизнь».