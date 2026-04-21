Строительная готовность медцентра в Балашихе приблизилась к 50%
Масштабный многопрофильный медицинский центр строят в балашихинском микрорайоне Ольгино. В настоящее время объект готов на 48%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы ведутся в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«В настоящее время в здании обустраивают фасад, монтируют инженерные коммуникации и оконные блоки, занимаются отделкой помещений», — говорится в сообщении.В больнице разместят стационар более чем на 1 100 коек, 23 операционных, реанимацию, областной сосудистый центр и консультационно-диагностический центр. Пациентов будут принимать 700 врачей по 26 профилям.
Сдать объект в эксплуатацию планируют в 2028 году.