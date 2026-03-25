В ЖК «Домодедово парк» построили дом на 464 квартиры
Дом на 464 квартиры построили в составе жилого комплекса «Домодедово парк» на территории округа Домодедово. Новостройка получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Общая площадь дома составляет более 21 400 квадратных метров. В здании расположены квартиры различных планировок.
«На прилегающей территории обустроили велосипедные дорожки и гостевые парковки, установили три спортивные и три детские игровые площадки, оборудовали пандусы для маломобильных людей», — говорится в сообщении.В составе жилого комплекса работают два школьных корпуса на 1 100 учеников, три детских сада, детские центры, кафе, аптеки и салоны красоты. Планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс, поликлинику и торговый центр.