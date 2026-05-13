В Старой Купавне начался снос аварийного дома на восемь квартир

Видео: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный кирпичный дом с восемью квартирами, находящийся в аварийном состоянии, начали сносить на улице Чапаева в городе Старая Купавна Богородского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.



Дом №7 построили в 1949 году, его общая площадь составляет около 585 квадратных метров.

«Обследование показало, что здание утратило эксплуатационную пригодность. Жильцов оттуда расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
Завершить снос планируют до конца текущего месяца.

Всего на территории Богородского округа выявили 350 аварийных зданий, недостроев и самостроев. В настоящее время 228 проблемных объектов уже снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.
Лев Каштанов

