Капремонт школы №10 в Орехово-Зуеве завершат к 1 сентября
Школу №10, расположенную на Мадонской улице в Орехово-Зуеве, капитально ремонтируют. Работы должны завершить до начала учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
В настоящее время готовность объекта общей площадью более семи тысяч квадратных метров составляет 60%.
«Сейчас в здании монтируют системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и электроснабжения, ремонтируют фасад и кровлю, а также занимаются отделкой помещений», — говорится в сообщении.В обновлённое здание завезут новое оборудование и мебель, а прилегающую территорию благоустроят.
Работы проводятся за счёт регионального бюджета в рамках подмосковной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.