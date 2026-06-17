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Капремонт школы №10 в Орехово-Зуеве завершат к 1 сентября

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу №10, расположенную на Мадонской улице в Орехово-Зуеве, капитально ремонтируют. Работы должны завершить до начала учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.



В настоящее время готовность объекта общей площадью более семи тысяч квадратных метров составляет 60%.

«Сейчас в здании монтируют системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и электроснабжения, ремонтируют фасад и кровлю, а также занимаются отделкой помещений», — говорится в сообщении.
В обновлённое здание завезут новое оборудование и мебель, а прилегающую территорию благоустроят.

Работы проводятся за счёт регионального бюджета в рамках подмосковной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.
Лев Каштанов

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