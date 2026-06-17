Капремонт школы №10 в Орехово-Зуеве завершат к 1 сентября

17 июня 2026, 12:02

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу №10, расположенную на Мадонской улице в Орехово-Зуеве, капитально ремонтируют. Работы должны завершить до начала учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





В настоящее время готовность объекта общей площадью более семи тысяч квадратных метров составляет 60%.





«Сейчас в здании монтируют системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и электроснабжения, ремонтируют фасад и кровлю, а также занимаются отделкой помещений», — говорится в сообщении.