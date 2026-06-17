Саблистка из Химок Яна Егорян завоевала серебро чемпионата Европы
Саблистка из Московской области Яна Егорян завоевала серебряную медаль в первый день чемпионата Европы по фехтованию. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Соревнования проходят во французском городе Антони. На групповом этапе личного первенства двукратная олимпийская чемпионка победила во всех поединках.
«В туре прямого выбывания подмосковная спортсменка завоевала место в полуфинале, выиграв у Юлики Функе из Германии, соотечественницы Алины Михайловой и второго номера мирового рейтинга, болгарки Йоаны Илиевой. В борьбе за место на пьедестале Яна Егорян была сильнее француженки Тоскан Тори. Однако в финале представительница Подмосковья уступила испанке Лусии Мартин-Португес», – рассказали в министерстве.
Егорян представляет областной Центр олимпийских видов спорта в Химках. Для неё эта медаль стала первой наградой на чемпионатах Европы с 2019 года. В активе двукратной олимпийской чемпионки, трёхкратной чемпионки мира и многократной чемпионки Европы это уже 11-я награда континентальных первенств в карьере.
В министерстве напомнили, что в мае Егорян завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Лиме в личном турнире, а также золото – в командных соревнованиях в составе сборной России.