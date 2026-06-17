Саблистка из Химок Яна Егорян завоевала серебро чемпионата Европы

17 июня 2026, 11:59

оригинал Яна Егорян (Фото: пресс-служба Минспорта МО)

Саблистка из Московской области Яна Егорян завоевала серебряную медаль в первый день чемпионата Европы по фехтованию. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Соревнования проходят во французском городе Антони. На групповом этапе личного первенства двукратная олимпийская чемпионка победила во всех поединках.

«В туре прямого выбывания подмосковная спортсменка завоевала место в полуфинале, выиграв у Юлики Функе из Германии, соотечественницы Алины Михайловой и второго номера мирового рейтинга, болгарки Йоаны Илиевой. В борьбе за место на пьедестале Яна Егорян была сильнее француженки Тоскан Тори. Однако в финале представительница Подмосковья уступила испанке Лусии Мартин-Португес», – рассказали в министерстве.