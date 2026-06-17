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Земельные инспекторы обследовали в Подмосковье более 27 тысяч участков

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

27,2 тыс. участков обследовали муниципальные земельные инспекторы Московской области с января по май текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минимущества.



Инспекторы проверяют соответствие использования земли её целевому назначению.

«Использование участка не по назначению влечёт за собой серьезные экономические риски для владельца, вплоть до изъятия собственности», — предупредил министр имущественных отношений региона Алексей Натаров.
Больше всего участков — две с половиной тысячи — проверили в Волоколамском округе. На втором месте по этому показателю округ Щёлково, где обследовали полторы тысячи участков. А замыкает топ-3 Павлово-Посадский округ: там проверку прошли 1,4 тыс. участков.

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Лев Каштанов

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