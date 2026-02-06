Капремонт школы №10 в подмосковной деревне Кабаново завершат к сентябрю

06 февраля 2026, 18:09

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В школе №10 в деревне Кабаново Орехово-Зуевского городского округа проводится капитальный ремонт. Завершить его должны до начала нового учебного года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Здание школы построили 63 года назад, его общая площадь составляет около 1,8 тыс. квадратных метров.





«В настоящее время на объекте более чем на 50% выполнили демонтаж, ведутся общестроительные и отделочные работы», — говорится в сообщении.