Капремонт школы №10 в подмосковной деревне Кабаново завершат к сентябрю
В школе №10 в деревне Кабаново Орехово-Зуевского городского округа проводится капитальный ремонт. Завершить его должны до начала нового учебного года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Здание школы построили 63 года назад, его общая площадь составляет около 1,8 тыс. квадратных метров.
«В настоящее время на объекте более чем на 50% выполнили демонтаж, ведутся общестроительные и отделочные работы», — говорится в сообщении.В рамках капитального ремонта в школе обновят кровлю и фасад, заменят все инженерные сети, проведут отделку помещений, установят новую сантехнику, оборудование, мебель, а также системы пожарной безопасности и видеонаблюдения. Прилегающую территорию благоустроят.