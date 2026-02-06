В Подмосковье 8 февраля пройдут экоакции по приёму вторсырья

06 февраля 2026, 16:53

Видео: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

8 февраля волонтёры-экологи организуют в нескольких городах Подмосковья пункты приёма вторсырья. Жители смогут бесплатно сдать макулатуру, пластик, пакеты, плёнку, а также различные мелкие и редкие отходы, которые подлежат переработке, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.







С 11:00 до 12:00 акция будет работать в Дмитрове на улице Профессиональной, 27. В то же время, с 11:00 до 12:00, пункт откроется в Солнечногорске (Менделеево) — ул. Куйбышева, 1, гараж № 274. В Мытищах ждут с 12:00 до 14:00 по адресу ул. Мира, 32/2. А в Пушкинском округе (Ивантеевка) с 12:30 до 14:00 можно заехать в микрорайон Голландский квартал, дом 26к2.



Как отметил министр по содержанию территорий и ЖКХ Московской области Игорь Даниленко, в регионе растёт число активных жителей, готовых поддерживать и продвигать экологические инициативы. Особое внимание по-прежнему уделяется просвещению — как детей, так и взрослых.



Всё собранное отправится на специализированные предприятия, где отходы переработают и пустят во вторичное использование. Акции помогают формировать экологическую культуру и снижать нагрузку на природу. Принять участие может любой желающий.