Капремонт школы №10 в Серпухове завершат к 1 сентября
Серпуховскую школу №10, расположенную на улице Войкова, капитально ремонтируют. Завершить все работы должны до начала нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Общая площадь здания составляет более восьми тысяч квадратных метров. На объекте заняты 30 человек.
«В настоящее время в школе закончили демонтаж и проводят общестроительные и отделочные работы, а также ремонтируют кровлю», — говорится в сообщении.В рамках капремонта в здании обновят фасад, крышу и входные группы, заменят инженерные сети и сантехнику, проведут отделку помещений и установят новое оборудование и мебель.
