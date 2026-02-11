Капремонт школы №10 в Серпухове завершат к 1 сентября

11 февраля 2026, 13:43

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Серпуховскую школу №10, расположенную на улице Войкова, капитально ремонтируют. Завершить все работы должны до начала нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Общая площадь здания составляет более восьми тысяч квадратных метров. На объекте заняты 30 человек.





«В настоящее время в школе закончили демонтаж и проводят общестроительные и отделочные работы, а также ремонтируют кровлю», — говорится в сообщении.