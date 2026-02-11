В Красногорске строят новый ЖК со всей необходимой социнфраструктурой

11 февраля 2026, 09:29

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

В деревне Поздняково городского округа Красногорск продолжают строить первую очередь жилого квартала «Станиславский». Проект реализует компания «ОМ Девелопмент». Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.