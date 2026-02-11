В Красногорске строят новый ЖК со всей необходимой социнфраструктурой
В деревне Поздняково городского округа Красногорск продолжают строить первую очередь жилого квартала «Станиславский». Проект реализует компания «ОМ Девелопмент». Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.
По генплану в квартале возведут пять корпусов высотой от 4 до 6 этажей. Завершить первую очередь планируют к 2027 году.
По проекту здесь создадут около 11 700 м² общественной и досуговой инфраструктуры. На территории построят площадки для мероприятий, спортивные зоны, детские игровые пространства и велнес-центр с бассейном.
Особое внимание уделили социнфраструктуре. В жилом комплексе откроют два детских сада для 120 и 130 малышей с ясельными группами до 3 лет и группами для детей постарше. А еще построят школу для 525 учеников.
Жилой квартал расположен рядом с Новорижским шоссе и в пяти минутах от строящейся станции «Ильинская» Рублево-Архангельской линии. Это обеспечит жителям удобную транспортную доступность.
Сейчас строительная готовность объекта составляет около 20%. Земляные работы выполнили на 80%. На трех секциях уже возвели монолитные конструкции до четвертого этажа и продолжают монтаж вертикальных конструкций пятого этажа. Проект реализуют по 214-ФЗ, который гарантирует сохранность средств дольщиков.
Компания «ОМ Девелопмент» специализируется на строительстве современных ЖК с развитой инфраструктурой. В Московском регионе у девелопера около 650 000 м² земли. Сейчас организация строит ЖК «Станиславский», а в 2026 году планирует запустить новые проекты в Москве — премиальный комплекс на Малой Тульской улице и квартал бизнес-класса в районе Ботанического сада. До 2030 года застройщик хочет расширить портфель проектов до 2 млн м².
