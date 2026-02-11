В Балашихе ввели в эксплуатацию новостройку на 570 квартир
Дом на 570 квартир, построенный в составе ЖК «Идеал» в Балашихе», получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Общая площадь квартир в новостройке составляет 25.6 тыс. квадратных метров.
«Квартиры представлены в различных планировках. Входы в подъезд сделаны по принципу безбарьерной среды — на одном уровне с землёй. На первом и втором этажах расположены колясочные, а на подвальном уровне — подземный паркинг на 262 машины. Для доставки людей на этажи, в холлы и паркинг смонтированы 12 бесшумных лифтов», — говорится в сообщении.Двор расположен на стилобате и закрыт от машин. Там установили детские и спортивные площадки и подключили видеонаблюдение.