Капремонт школы №13 в Королёве завершили наполовину

11 июня 2026, 16:44

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу №13, расположенную по адресу: город Королёв, улица Терешковой, 7, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 50%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Общая площадь здания, построенного 62 года назад и рассчитанного на 550 учеников, составляет около 4 300 квадратных метров.





«Сейчас на объекте проводят общестроительные работы, ремонтируют фасад и кровлю, монтируют системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения, вставляют оконные блоки и занимаются отделкой помещений. На площадке заняты 70 человек», — говорится в сообщении.