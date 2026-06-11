В «Мелихове» 13 июня откроют летний театральный сезон под открытым небом
Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов 13 июня открывает сезон театральных показов под открытым небом, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Артисты мелиховского театра «Чеховская студия» по выходным дням выступят на фоне усадебных пейзажей. Они покажут спектакли по произведениям Антона Павловича Чехова и летнюю комедийную музейно-театральную программу «БРАК: PRO et CONTRA».
В программу вошли постановки режиссера Кирилла Лоскутова «Дядя Ваня», совместная работа Лоскутова с Артемом Баскаковым и Рустемом Фесаком «Психопаты», постановка режиссера Владимира Байчера «Дачный театр Антоши Чехонте», а также спектакль «Чехов. Чайка».
Начало спектаклей — в 19:00. Возрастное ограничение: 16+. Музейно-театральная программа начнется в 15:00 и 17:00. Возрастное ограничение: 12+. Подробную информацию можно найти на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».
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