На 70 стройках Подмосковья проверили пожарную безопасность
Соблюдение правил пожарной безопасности проверили на 70 стройплощадках Московской области инспекторы Главного управления государственного строительного надзора региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Проверки провели в 35 округах. Основное внимание уделялось ситуации в бытовках и соблюдению запрета на проживание в строящихся зданиях.
«Строителям напомнили, что нельзя курить в неположенных местах, жечь мусор, пользоваться нагревательными приборами без защиты от перегрева и сушить одежду на обогревателях», — говорится в сообщении.Больше всего объектов — 27 — проверили в Ленинском округе. Второе место по этому показателю разделили округа Химки и Домодедово, где инспекторы обследовали по семь строек. А замыкают топ-3 округа Подольск и Красногорск, на территории которых проверку прошли по шесть объектов.