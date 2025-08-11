Капремонт школы №14 в Коломне вышел на финишную прямую
Глава городского округа Коломна Александр Гречищев проверил ход капитального ремонта школы № 14. Готовность объекта уже превышает 90%, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Эта школа – один из крупнейших образовательных объектов нашего округа. Заниматься здесь в комфортных условиях в новом учебном году будут почти 1,4 тыс. учеников. Важно, чтобы каждый ребёнок получал качественное образование. Ведь именно от обстановки, в которой проходят занятия, во многом зависят успеваемость, мотивация и заинтересованность ребёнка в учёбе», – отметил Гречищев.
Работы ведутся по президентскому проекту «Молодёжь и дети». Сейчас рабочие заканчивают благоустройство территории, обустраивают площадку перед главным входом, завершают монтаж потолков, подключают освещение.
В столовой и пищеблоке завершены отделочные работы. Заканчивается монтаж потолков в спортзале. Скоро там начнут устанавливать спортивный инвентарь.