Российские школьники взяли 6 высших наград на олимпиаде по ИИ в Китае

09 августа 2025, 03:54

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Сборная России завоевала шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) в Китае — лучший результат среди 61 страны-участницы. Соревнования проходили со 2 по 8 августа, участники программировали роботов и решали задачи в области компьютерного зрения и NLP.