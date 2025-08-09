Российские школьники взяли 6 высших наград на олимпиаде по ИИ в Китае
Сборная России завоевала шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) в Китае — лучший результат среди 61 страны-участницы. Соревнования проходили со 2 по 8 августа, участники программировали роботов и решали задачи в области компьютерного зрения и NLP.
Старшеклассники из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Новосибирска и Уфы продемонстрировали исключительные навыки в программировании роботов и решении нестандартных задач в областях компьютерного зрения, машинного обучения и обработки естественного языка. Золотыми медалистами стали Матвей Беляев (Владивосток), Михаил Вершинин (Новосибирск), Тимур Гарифуллин (Уфа), Данис Динмухаметов (Москва), Олег Дроканов и Андрей Хлопотных (оба — Санкт-Петербург), а серебро и бронзу завоевали Артём Мазур (Москва) и Константин Сигалов (Санкт-Петербург).
Подготовка команды велась экспертами Центрального университета совместно с Альянсом в сфере искусственного интеллекта и МФТИ по уникальной программе, включавшей индивидуальные траектории обучения и усиленную практику.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что эти победы существенно пополнили копилку достижений российских школьников, доведя общее число международных наград в 2025 году до 37.
