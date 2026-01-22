Капремонт школы №14 в Коломне завершат к сентябрю
Капитальный ремонт учебного корпуса школы №14 проводят в Коломне, завершить работы должны к 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Корпус находится по адресу: улица Зайцева, дом №11. Его площадь составляет более 2,1 тыс. квадратных метров.
«Сейчас на объекте продолжается демонтаж и начались общестроительные и отделочные работы», — говорится в сообщении.В рамках капитального ремонта в школе обновят фасад, крышу и входные группы, заменят инженерные сети и сантехнику, модернизируют спортзал и пищеблок, установят системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, а также новое оборудование и мебель. Кроме того, в план работ входит благоустройство прилегающей территории.