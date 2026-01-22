В Видном поставили на кадастр детский сад на 155 воспитанников
Детский сад на 155 мест, построенный на территории ЖК «Зелёные аллеи» в городе Видное Ленинского округа, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В трёхэтажном здании детсада обустроили помещения для шести групп со своими спальнями, буфетами и раздевалками.
«Групповые для самых маленьких расположены на первом этаже. Там же находится медпункт и пищеблок. На втором и третьем этажах — групповые для остальных детей, две кружковые комнаты, физкультурный и музыкальный залы», — говорится в сообщении.На прилегающей территории обустроены шесть игровых площадок — по своей на каждую из групп, а также две спортплощадки.
Новый детсад стал третьим в «Зелёных аллеях». Первые два рассчитаны на 255 воспитанников. Кроме того, есть школа на 600 учеников и поликлиника, где за одну смену могут принять 100 пациентов.