В Видном поставили на кадастр детский сад на 155 воспитанников

22 января 2026, 09:24

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад на 155 мест, построенный на территории ЖК «Зелёные аллеи» в городе Видное Ленинского округа, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





В трёхэтажном здании детсада обустроили помещения для шести групп со своими спальнями, буфетами и раздевалками.





«Групповые для самых маленьких расположены на первом этаже. Там же находится медпункт и пищеблок. На втором и третьем этажах — групповые для остальных детей, две кружковые комнаты, физкультурный и музыкальный залы», — говорится в сообщении.