В подмосковной Балашихе одновременно строят пять корпусов в ЖК «Героев»

22 января 2026, 09:06

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В городском округе Балашиха продолжают строительство жилого комплекса «Героев». Проект реализует компания «Главстрой Регионы». Работы сразу на нескольких корпусах ведут параллельно, сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.