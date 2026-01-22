В подмосковной Балашихе одновременно строят пять корпусов в ЖК «Героев»
В городском округе Балашиха продолжают строительство жилого комплекса «Героев». Проект реализует компания «Главстрой Регионы». Работы сразу на нескольких корпусах ведут параллельно, сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.
В корпусе №410 строители монтируют монолитные конструкции и выполняют каменную кладку. В корпусе №411 устанавливают окна и балконные блоки, делают кровлю, возводят наружные и внутренние стены, прокладывают инженерные системы.
В корпусе №412 начали чистовую отделку квартир. В корпусе №413 специалисты монтируют инженерные системы, устанавливают лифты и выполняют черновую отделку мест общего пользования и квартир. В корпусе №610 строители формируют основной железобетонный каркас здания.
Жилой комплекс расположен рядом с Ольгинским лесопарком, в благоустроенном районе с готовой инфраструктурой. На территории ЖК уже работают два детских сада и школа, до ж/д станции можно дойти пешком.
Проект ЖК «Героев» получил золотую награду в номинации «Лучший ЖК Московской области» на конкурсе «ТОП ЖК-2024». А еще в 2025 году компания «Главстрой Регионы» получила золотой знак «Надёжный застройщик России».
В Московской области девелоперы — ФСК, «Гранель», «Самолёт», ПИК, City21 и «Брусника» — вместе с жильём создают социальную и транспортную инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.
