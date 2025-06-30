Капремонт школы №15 в Подольске завершат до конца лета

30 июня 2025, 09:23

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Здание школы №15 имени Владимира Дмитриевича Сабанеева, расположенное по адресу: Подольск, улица Победы, 2, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены уже на 70%. Сдать объект в эксплуатацию должны до начала учебного года. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.







«Ход работ проверила замглавы округа Анжела Студеникина. Сейчас в школе завершили кровельные работы, заканчивается чистовая отделка помещений. Ведётся монтаж инженерных сетей, ремонт фасада и благоустройство пришкольной территории. Кроме того, ведётся поставка новой мебели и оборудования», — говорится в сообщении.