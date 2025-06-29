Появились подробности о футболисте, который умер во время матча в Подольске

29 июня 2025, 11:07

SHOT: умерший во время матча в Подольске футболист год жаловался на кровь из носа

Фото: iStock/SergeyKlopotov

26-летний футболист Артем Калмыков, умерший во время матча клубов «Парковый» и «Нара» в Подольске, жаловался на регулярные носовые кровотечения. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.