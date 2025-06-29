Появились подробности о футболисте, который умер во время матча в Подольске
26-летний футболист Артем Калмыков, умерший во время матча клубов «Парковый» и «Нара» в Подольске, жаловался на регулярные носовые кровотечения. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По словам вдовы спортсмена, первый случай произошел год назад, и с тех пор кровь из носа шла ежедневно. В феврале игрок подольского клуба проходил медицинское обследование, в ходе которого проблемы со здоровьем не обнаружились. В день игры молодой человек также ни на что не жаловался. У него остались жена и маленький ребенок.
Напомним, трагедия произошла во время второго тайма. Футболиста пытался реанимировать спортивный врач, но спасти его не удалось.
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