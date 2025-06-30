В Подольске художник превратил трансформаторную будку в арт-объект

На территории кабельного завода «СПКБ-техно» в Подольске обычная трансформаторная будка превратилась в арт-объект. Автор росписи — художник-иллюстратор из Нижнего Новгорода Фукс Дефинбахер, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Идея возникла после экскурсии мастера по заводу. Вдохновлённый увиденным, он предложил руководству свой эскиз. Директор предприятия Максим Тугучев поддержал инициативу и пригласил художника к сотрудничеству.
В течение недели Фукс Дефинбахер оформил будку с трёх сторон промышленной тематикой — на стенах появились станки, кабели и оборудование. Четвёртую сторону художник посвятил архитектурным символам Подольска: храмам, памятникам и заводским корпусам.
Это первый подобный проект в его творчестве, но автор уже выразил готовность к новым работам.