В Подольске художник превратил трансформаторную будку в арт-объект

30 июня 2025, 09:18

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

На территории кабельного завода «СПКБ-техно» в Подольске обычная трансформаторная будка превратилась в арт-объект. Автор росписи — художник-иллюстратор из Нижнего Новгорода Фукс Дефинбахер, сообщает пресс-служба администрации городского округа.