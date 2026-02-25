В Коломне снесли авариный дом на 36 квартир

25 февраля 2026, 11:42

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Трёхэтажный дом на 36 квартир, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Шоссейной улице в Коломне. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом построили 79 лет назад, его общая площадь составляла около 1 540 квадратных метров.





«Здание попало в зону реконструкции трассы М-8 «Холмогоры», поэтому жильцов оттуда расселили. После этого постройка долго стояла заброшенной, разрушалась и несколько раз горела. После пожаров крыша провалилась, а стены покрылись трещинами. Жители соседних домов неоднократно писали в «Добродел» просьбы снести опасную «заброшку» и привести территорию в порядок», — говорится в сообщении.