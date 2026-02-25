В Наро-Фоминске откроют новый пищевой комбинат со 150 рабочими местами

25 февраля 2026, 12:13

В Наро-Фоминском округе во втором квартале 2026 года откроют новый завод по производству пищевых ингредиентов. Проект реализует ООО «Очаковский комбинат пищевых ингредиентов». После запуска завод создаст около 150 рабочих мест для жителей округа. Об этом сообщили в Минсельхозе Московской области.