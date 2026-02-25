В Наро-Фоминске откроют новый пищевой комбинат со 150 рабочими местами
В Наро-Фоминском округе во втором квартале 2026 года откроют новый завод по производству пищевых ингредиентов. Проект реализует ООО «Очаковский комбинат пищевых ингредиентов». После запуска завод создаст около 150 рабочих мест для жителей округа. Об этом сообщили в Минсельхозе Московской области.
Предприятие работает с 2008 года и выпускает заменители традиционных ингредиентов для пищевой промышленности. Такие продукты сохраняют функциональные свойства и питательную ценность, но помогают производителям снижать затраты и расширять ассортимент.
Например, в 2009 году компания предложила использовать ячменную муку как альтернативу мясному сырью в мясопереработке. В 2017 году предприятие представило свои разработки на международной выставке SIAL 2017 в Шанхае, где показало линейку вкусоароматических добавок для сырокопченых и варено-копченых колбас, а также деликатесной продукции.
По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, инвестор вложит в проект 240 млн рублей. Новый комбинат сможет выпускать до 800 тонн продукции в месяц. Это позволит обеспечить российских производителей качественными ингредиентами и снизить зависимость от импорта.
Компания делает ставку на современные технологии и постоянное обновление производственных решений. Новый комбинат усилит позиции отечественной пищевой промышленности и расширит возможности для выпуска собственной продукции.
Читайте также: