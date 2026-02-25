В подмосковной Коломне продолжают капремонт школы № 14
В Коломне продолжают капитально ремонтировать учебный корпус школы № 14 на улице Зайцева, 11. Работы ведут по государственной программе по обновлению социальной инфраструктуры Подмосковья и в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Минстрое Московской области.
Сейчас на объекте работают более 20 человек. Строители ведут демонтаж, выполняют общестроительные и отделочные работы.
Здание площадью 2 168 м² полностью обновят. Рабочие приведут в порядок фасад и кровлю, заменят инженерные сети и сантехнику, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.
Ремонт затронет все помещения — от классов до спортзала и пищеблока.
Возле школы благоустроят территорию, внутри установят новую мебель и современное оборудование. Обновленный корпус планируют открыть в сентябре 2026 года.
