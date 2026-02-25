В подмосковной Коломне продолжают капремонт школы № 14

25 февраля 2026, 11:47

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Коломне продолжают капитально ремонтировать учебный корпус школы № 14 на улице Зайцева, 11. Работы ведут по государственной программе по обновлению социальной инфраструктуры Подмосковья и в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Минстрое Московской области.