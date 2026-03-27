Капремонт школы №2 в Черустях завершат до начала нового учебного года
Школу №2, расположенную на улице Вокзальная в посёлке Черусти округа Шатура, капитально ремонтируют. Завершить работы планируют до конца лета. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Здание построили 69 лет назад. Ремонт проводится по региональной госпрограмме по обновлению объектов социальной инфраструктуры.
«Сейчас готовность объекта составляет 20%. Там идут общестроительные работы и переустройство полов и внутренних перегородок», — говорится в сообщении.В рамках капремонта в школе обновят крышу, фасад, входные группы, заменят водопровод, канализацию, вентиляцию, отопление и электропроводку, установят системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, новую сантехнику, оборудование и мебель. На прилегающей территории проведут благоустройство.