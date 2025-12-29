В строящейся поликлинике в Одинцове начали устанавливать окна
Поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 500 посещений за смену, строят в ЖК «Гусарская баллада» на территории Одинцова. Сейчас в здании начали устанавливать оконные блоки. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Общая готовность объекта в настоящее время составляет свыше 50%.
«Помимо установки оконных блоков, строители обустраивают кровлю и монтируют внутренние инженерные сети, а на прилегающей территории прокладывают теплотрассу. В работах участвуют свыше 40 человек, используется три единицы спецтехники», — говорится в сообщении.Общая площадь поликлиники составляет шесть тысяч квадратных метров. Сдать объект в эксплуатацию планируется до конца 2026 года.